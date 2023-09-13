Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 12 вересня 2023 року, 21:45.

У рамках шостого туру кваліфікаційного раунду до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 у групі A пройшов матч між збірними Іспанії та Кіпру, який завершився перемогою команди Луїса де ла Фуенте.

Господарі поля посеред першого тайму відкрили рахунок зусиллями Гаві, а вже незабаром Мігель Меріно подвоїв їхню перевагу.

Узагалі, іспанців мало що могло зупинити в цій грі, тож вони звичним для себе чином домінували, а з 12 загальних ударів у площину чужих воріт ще чотири стали результативними вже під завісу основного часу.

Хоселу, двічі Ферран Торрес, Алекс Баена — допоміжні автори розгрому кіпрської збірної. За два останні матчі іспанці забили 13 м’ячів, тоді як за стільки ж ігор до цього — лише три.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Іспанія — Кіпр у 6 турі відбору на ЄВРО-2024:

Іспанія — Кіпр 6:0

Голи: Гаві, 18, Меріно, 33, Хоселу, 70, Ферран Торрес, 73, 83, Баена, 77

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Гая (Бальде, 61) — Гаві (Баена, 76), Родрі, Меріно — Ямал (Торрес, 61), Мората (Хоселу, 46), Вільямс (Піно, 46).

Кіпр: Малль — Каро, Гогіч, Лайфіс — Андреу, Кір’яку (Йоанну, 46), Кусулос (Ціоніс, 55), Гарлампус (Пілеас, 62), Андерсон — Кастанос, Сотіріу (Пітас, 62).

Попередження: Піно — Кастанос.