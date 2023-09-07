Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник розповів про стан колективу перед вересневими матчами.

Збірна Нідерландів завершує підготовку до початку вересневої частини відбіркового циклу до чемпіонату Європи-2024.

Півзахисник "ораньє" Френкі де Йонг, якого головний тренер Рональд Куман підвищив до рангу капітана національної збірної, відповів на питання преси перед матчем проти Греції.

"Мій стиль останнім часом не дуже змінився, але, можливо, коли доводиться керувати діями команди, я став більш рішучим. Це — велика відповідальність, тож хтось у команді має брати цю роль на себе. Напевно, я вже маю достатньо досвіду для того, аби грати найвідповідальнішу роль серед польових футболістів у збірній.

Це правда, що за останній час наша команда мала досягати більшого, ми також це знаємо й відчуваємо, тому не ховаємось від критики. Але справа не в тому, що ми ніколи не працювали над власними помилками. Якщо комусь не вдається впоратись із власними обов’язками, вам варто поплескати його по плечу, а не ховати наввипередки.

У якій я формі перебуваю наразі? Про це мають судити інші люди. Можу тільки сказати, що почуваю себе добре та перебуваю в передчутті чергових виступів за збірну. Звичайно, я читаю те, що пишуть про мене в пресі, бо це також важливо для розвитку. Але зараз уся увага на події на полі", — заявив нідерландський виконавець.

Збірна Нідерландів зіграє вдома проти Греції 7 вересня та в гостях проти Ірландії 10 вересня.