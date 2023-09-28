Іспанія

На нагороду претендують три моменти.

Іспанська Ла Ліга у своєму Instagram представила три моменти, які претендують на звання найкращої комбінації чемпіонату за підсумками вересня.

На нагороду претендують:

- гол нападаючого Барселони Роберта Левандовські після пропуску м'яча від форварда Жоау Феліша у грі з Бетісом (5:0);

- гол півзахисника Реала Федеріко Вальверде після асиста Франа Гарсії у матчі проти Сосьєдада (2:1);

- гол вінгера Жирони Савіо Морейри після асиста у виконанні українського форварда Артема Довбика у зустрічі з Мальоркою (5:3).

Проголосувати за одного з кандидатів можна в Instagram, залишивши коментар під відео з номінантами.

Раніше повідомлялося, що одноклубник Циганкова та Довбика спробує завадити Беллінгему вдруге поспіль стати гравцем місяця в Ла Лізі.