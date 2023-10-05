Організатори змагань визначилися з четвіркою найкращих ударів.
Джуд Беллінгем, Getty Images
05 жовтня 2023, 10:28
Швидкоплинний другий тур групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА вже залишився позаду, тому ми можемо підбивати певні його підсумки.
Зокрема, щодо результативності, то 32 команди за минулі два дні показали забили чимало м’ячів, а точніше — 55 голів за 16 матчів.
Засмутили, хіба що, Боруссія Дортмунд та Мілан, які зіпсували статистику відсутністю голів у дуелі на Зігналь-Ідуна-Парк (0:0). Із іншого боку — на Сент-Джеймс Парк поміж Ньюкаслом та Парі Сен-Жермен (4:1), Босейлстадіоні поміж Антверпеном та донецьким Шахтарем (2:3), Метрполітано поміж Атлетіко та Феєнордом (3:2), Олд Траффорд поміж Манчестер Юнайтед та Галатасараєм (2:3), Дієго Армандо Марадона поміж Наполі та Реалом (2:3) і Олімпіаштадіоні поміж Уніоном Берлін та Брагою (2:3) було зафіксовано по п’ять м’ячів на обидві команди.
Зрештою, організатори змагань відібрали чотири найбільш ефектні взяття воріт, запропонувавши їх на розсуд вболівальників задля визначення найкращого на тижні.
– Джуд Беллінгем (Реал) (гол у матчі проти Наполі, 3:2);
– Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) (гол у ворота РБ Лейпциг, 3:1);
– Фабіан Шер (Ньюкасл) (гол у ворота ПСЖ, 4:1);
– Брума (Брага) (гол у ворота Уніона, 3:2).
Проголосувати за найбільш удалий, на вашу думку, результативний удар можна нижче в цьому матеріалі та на офіційному сайті УЄФА.