Швидкоплинний другий тур групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА вже залишився позаду, тому ми можемо підбивати певні його підсумки.

Зокрема, щодо результативності, то 32 команди за минулі два дні показали забили чимало м’ячів, а точніше — 55 голів за 16 матчів.

Засмутили, хіба що, Боруссія Дортмунд та Мілан, які зіпсували статистику відсутністю голів у дуелі на Зігналь-Ідуна-Парк (0:0). Із іншого боку — на Сент-Джеймс Парк поміж Ньюкаслом та Парі Сен-Жермен (4:1), Босейлстадіоні поміж Антверпеном та донецьким Шахтарем (2:3), Метрполітано поміж Атлетіко та Феєнордом (3:2), Олд Траффорд поміж Манчестер Юнайтед та Галатасараєм (2:3), Дієго Армандо Марадона поміж Наполі та Реалом (2:3) і Олімпіаштадіоні поміж Уніоном Берлін та Брагою (2:3) було зафіксовано по п’ять м’ячів на обидві команди.

Зрештою, організатори змагань відібрали чотири найбільш ефектні взяття воріт, запропонувавши їх на розсуд вболівальників задля визначення найкращого на тижні.

– Джуд Беллінгем (Реал) (гол у матчі проти Наполі, 3:2);

– Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) (гол у ворота РБ Лейпциг, 3:1);

– Фабіан Шер (Ньюкасл) (гол у ворота ПСЖ, 4:1);

– Брума (Брага) (гол у ворота Уніона, 3:2).

👌 Bruma's perfect curler

🍑 A peach from Álvarez

🌍 Schär's worldie from range

🌪️ Bellingham's solo brilliance



Time to vote for your Goal of the Week! ⏰#UCLGOTW || @Heineken