Іспанія

Футболіст може змінити клуб.

Джованні Сімеоне може перейти до мадридського Атлетіко - повідомляє ресурс Atletico Universe.

"На щастя, у мене є достатньо років у футболі, і я сподіваюся, що це станеться. Я сподіваюся, що одного дня я зможу бути поруч зі своїм батьком і мені не доведеться сідати на літак, щоб його побачити".

Наполі минулої кампанії вирішив активувати опцію викупу талановитого форварда, який свого часу добре завив про себе у Вероні і Кальярі.

Цього сезону він провів 15 матчів в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.