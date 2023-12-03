Іспанія

Завершився ще один поєдинок 15-го туру чемпіонату Іспанії.

У рамках п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги Альмерія приймала Бетіс. Господарі поля понад 70 хвилин перебували у більшості, але скористатися цим так і не зуміли.

Альмерія отримала непогану можливість здобути першу перемогу у сезоні завдяки вилученню Бельєріна ще на 27-й хвилині матчу. У підсумку, Бетіс втримав нульову нічию, не дозволивши господарям поля відзначитися.

Альмерія — Бетіс 0:0

Попередження: Рока, 52, Діао, 73, Сілва, 83

Вилучення: Бельєрін, 27

Альмерія: Машимільяну — Посо (Чумі, 86), Монтес, Гонсалес, Акієме — Баптістао, Робертоне, Мелеро (Лопі, 62), Ембарба (Фетталь, 74) — Рамазані (Лазаро, 74), Аррібас

Бетіс: Сілва — Бельєрін, Песселья (Сократіс, 83), Ріад, Абнер — Родрігес, Іско, Рока — Діао (Енріке, 73), Жозе (Руїбаль, 30), Перес (Абде, 46)