Іспанія

Наставник "жирондинців" поділився своїми думками після гри з Атлетіком.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував поразку своєї команди у матчі 25 туру іспанської Ла Ліги проти Атлетіка (2:3).

"Ми очікували складний матч, з дуже хорошим тиском з боку суперника і спробами грати вертикально. Нам не вистачило виграних єдиноборств і рішучості в атаці. У другому таймі ми створювали гольові ситуації, але припустилися помилок при пропущених м'ячах. Нам не вистачало глибини атак у першому таймі, коли ми домінували на полі.

Ніхто не може вимагати, щоб ми завжди перемагали. Індивідуальні помилки – це відповідальність всієї команди. Я йду з відчуттям, що ми не знали, як створити вертикальність, коли домінували, і нам доведеться продовжувати працювати над цим.

На Сан-Мамесі постраждали всі. Останні три гри були складними, і можливо з Реалом були не ми. У двох інших ми зіграли непогано, і ми, як і раніше, перебуваємо у привілейованому становищі.

Я не говорю, що ми команда чемпіонів, але ми не збираємося виходити з боротьби за Лігу чемпіонів", — наводить слова Мічела Marca.

Після 25 турів Жирона набрала 56 очок і посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Реала на шість балів. Позаду Барселона, яка має на два очки менше.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетік — Жирона.