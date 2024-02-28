Іспанія

Іманоль Альгуасіль висловився про поразку своєї команди у Кубку Іспанії.

Головний тренер Реал Сосьєдада Іманоль Альгуасіль прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі Кубку Іспанії проти Мальорки (1:1), який завершився серією пенальті (4:5).

"Ви можете собі уявити, як нам боляче. Мабуть, це чи не мій найболючіший момент у кар'єрі. Ви всього за два кроки від того, щоб забити пенальті і вийти у фінал із глядачами, і уявіть, якого розчарування ми зазнали. Я надаю цій поразці велике значення.

Винуватими можна вважати всіх, звичайно, але тоді я перший у черзі. Але точно не Оярсабаль. Це лише пенальті. Я маю подякувати гравцям, тому що вони віддали все, але ми повинні бути самокритичними в такі моменти", — наводить слова Альгуасіля Marca.

Нагадаємо, у другому півфіналі між собою зіграють Атлетік та Атлетіко, перша гра яких завершилася з 1:0 на користь "басків".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Сосьєдад — Мальорка.