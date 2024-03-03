Іспанія

Бразилець розкритикував суддівство після гри з Валенсією.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор може отримати дискваліфікацію за свої слова на адресу суддівської бригади. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

23-річний бразилець висловив своє невдоволення суддівством після матчу з Валенсією (2:2) у 27 турі Ла Ліги.

За інформацією джерела, футболіст може отримати покарання, якщо відповідна скарга надійде до Королівської іспанської футбольної федерації.

Якщо вина Вінісіуса буде доведена, його можуть дискваліфікувати щонайменше на чотири матчі, а також йому можуть пред'явити грошовий штраф.

Нинішнього сезону Вінісіус провів 25 матчів, у яких забив 14 голів та віддав сім асистів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Валенсія — Реал.