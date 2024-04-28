Іспанія

Завершився сьомий поєдинок 33 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Гранада приймала Осасуну на Нуево Естадіо де Лос Карменес.

Протягом першого тайму команди відзначилися одним голом. Його на свій рахунок записав гравець господарів поля Пеллістрі. Подвоїти перевагу Гранади по перерві зумів Узуні, а у компенсований до другої половини зустрічі час Боє довів рахунок до розгромного. Гол аргентинського нападника виявився останнім у поєдинку.

Ця звитяга трохи поліпшила шанси Гранади на виживання, проте вони залишаються досить примарними, оскільки відстань до рятівного 17 місця турнірної таблиці за 5 турів до кінця сезону становить 10 очок.

15 Райо Вальєкано 32 34 16 Мальорка 33 32 17 Сельта 33 31 18 Кадіс 33 26 19 Гранада 33 21 20 Альмерія 33 14



Гранада — Осасуна 3:0

Голи: Пеллістрі, 29, Узуні, 48, Боє, 90+5

Гранада: Баталья — Мендес, Рубіо (Пьонтковскі, 90), Мікель, Нева — Пеллістрі (Мелендо, 80), Гумбау, Руїс (Онгла, 74), Южвяк (Кальєхон, 80) — Боє, Узуні (М. Аресо, 74)

Осасуна: Еррера — Х. Аресо, Катена, Еррандо, Мохіка (Крус, 82) — Монкайола (Ібаньєс, 55), Муньйос (Торро, 73), Гомес — Р. Гарсія (Арнаїс, 55), Рауль, Пенья (У. Гарсія, 72)

Попередження: Боє, Южвяк, Руїс, Рубіо