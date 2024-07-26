Іспанія

Тренер розповів про статус Ямаля в збірній Іспанії.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про вінгера Ламіна Ямаля.

"Ветерани дуже добре його супроводжували. Вони завжди підтримували та спрямовували його.

Ми говорили йому зберігати спокій, бути терплячим – це займе багато часу, бо ті ж люди, які лестять йому та хвалять його, не посоромляться сказати інше.

Такою є реальність. Йому треба подорослішати, хоч для свого віку він дуже зрілий. Зріліший, ніж інші хлопці. Цей досвід допомагає йому зростати.

Він має стати сильнішим на особистісному рівні, продовжувати зростати як особистість, набувати нових цінностей. Завдяки цьому він зростатиме у професійному плані", – сказав де ла Фуенте.

Нагадаємо, Ямала визнали автором найкращого гола на Євро-2024.