Іспанія

Бразилець відмовився від трансферу до Саудівської Аравії.

Нападник Барселони Вітор Роке не продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного бразильця був зацікавлений Аль-Хіляль. Бразилець відхилив другу пропозицію з клубу із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, Роке став гравцем Барселони взимку цього року. На його рахунку 16 матчів та два забиті м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Лапорта блокує відхід Вітора Роке.