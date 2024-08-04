Бразилець відмовився від трансферу до Саудівської Аравії.
РОКЕ, GETTY IMAGES
04 серпня 2024, 16:28
Нападник Барселони Вітор Роке не продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 19-річного бразильця був зацікавлений Аль-Хіляль. Бразилець відхилив другу пропозицію з клубу із Саудівської Аравії.
Нагадаємо, Роке став гравцем Барселони взимку цього року. На його рахунку 16 матчів та два забиті м'ячі.
Раніше повідомлялося, що Лапорта блокує відхід Вітора Роке.