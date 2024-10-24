Іспанія

Бельгієць може вилетіти надовго.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа отримав м'язову травму в матчі з Боруссією (5:2) в Лізі чемпіонів та може вилетіти надовго.

Як повідомляє ESPN, термін відновлення Куртуа становитиме 3-4 тижні, оскільки його пошкодження є рецидивом травми, яку він отримав у дербі з Атлетіко (1:1) 29 вересня.

Зазначається, що у Реалі мають повне уявлення про травму бельгійця, оскільки минулого сезону клуб двічі стикався з аналогічними проблемами у гравців.

Цього сезону Куртуа провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 10 голів і в чотирьох іграх відстояв на нуль. На рахунку Луніна два матчі, один на нуль та один пропущений гол.