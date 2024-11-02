Іспанія

Дорівал Жуніор поділився своїми думками про підсумки голосування за Золотий м'яч.

Головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор прокоментував підсумки голосування за Золотий м'яч-2024, який дістався іспанському півзахиснику Манчестер Сіті Родрі, а Вінісіус Жуніор із Реалу посів друге місце.

"На мій погляд, це несправедлива ситуація, особливо тому, що це індивідуальна нагорода. Ніхто не проти того, хто отримав нагороду. Зовсім навпаки, це визнання одного з великих гравців іспанського футболу, але слід приділити іншу увагу Вінісіусу за виконану ним роботу.

Однак найбільшим призом, який завоював Вінісіус, було визнання та повага до його народу. Переважна більшість бразильців відчула несправедливість, допущену щодо гравця, який міг би заслужено здобути нагороду", — наводить слова Дорівала Жуніора Goal.com.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус не поспішає продовжувати контракт з Реалом.