Іспанія

Причина у захиснику "блаугранас" Іньїго Мартінесі.

Вчора, 27 березня, відбувся перенесений матч 27 туру іспанської Ла Ліги, в якому Барселона впевнено обіграла Осасуну (3:0).

Проте скандал навколо перенесення матчу та його дати триває навіть після фінального свистка і зараз каталонській команді загрожує технічна поразка.

За інформацією Cadena COPE, Осасуна розглядає можливість подання апеляції проти Барселони за порушення правил ФІФА щодо повернення гравців після міжнародної перерви.

Вся справа в центральному захиснику Іньїго Мартінесі, який був викликаний до збірної Іспанії, але потім був відправлений до клубу через травму коліна. Однак потім Іньїго вийшов у стартовому складі "блаугранас" у вчорашній грі.

Згідно з правилами ФІФА, гравці, які припиняють виступи за свою країну через травми, не можуть грати за свої клуби протягом як мінімум п'яти днів після закінчення міжнародної перерви, якщо тільки їхня участь не була офіційно схвалена федерацією країни.

Таким чином, якщо участь Мартінеса буде визнана незаконною, Барселона може бути потенційно позбавлена ​​трьох очок за перемогу над Осасуною, оскільки "блаугранас" отримають технічну поразку.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Осасуна.