Іспанія

Тренер захваті від гри польського форварда.

Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік оцінив гру Роберта Левандовські після переможного матчу з Жироною (4:1) в рамках Ла Ліги.

"Левандовські неймовірний. Сьогодні він продемонстрував, чому він нам так потрібен, але, звісно, нам потрібні й усі інші гравці. Зараз ми перебуваємо у чудовій формі.

Я сказав Роберту в перерві, що він повинен забити два голи, і він це зробив. Він є важливим футболістом для нас", — сказав Флік.

Раніше стало відомо, якими будуть бонуси для досвідченого поляка за досягнення Барселони в ході поточної кампанії.