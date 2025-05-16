Іспанія

Хавбек "блаугранас" поділився своїми думками після завоювання чемпіонства.

Півзахисник Барселони Фермін Лопес прокоментував перемогу своєї команди в матчі 36-го туру іспанської Ла Ліги над Еспаньйолом (2:0), яка гарантувала "блаугранас" чемпіонський титул.

"Ми справді щасливі. Ми досягли своєї мети. Ми наполегливо працювали, щоб досягти цього, і ми це заслужили.

Сьогоднішній гол компенсує не зарахований гол, забитий напередодні. Це принесло нам душевний спокій. Ламін також забив чудовий гол. Він провів фантастичний сезон. Він це заслужив.

Наш тренер задоволений. Він вів нас протягом усього шляху, і тепер настав час радіти та святкувати.

Святкування чемпіонства на полі? Я розумію, що після того, що трапилося минулого разу, було нормально піти в роздягальню. Але ми нікому не завдаємо шкоди, ми святкуємо чемпіонський титул і ні до кого не виявили неповагу. Ми пішли якнайшвидше.

Я пам'ятаю свою сім'ю, свою дівчину, людей, які завжди були поряд зі мною. Це була мрія виграти титули з клубом всього мого життя. Ми обов'язково це відсвяткуємо. Я не втомився", — наводить слова Лопеса Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Еспаньйол — Барселона.