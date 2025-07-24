Іспанія

Німецький голкіпер звернувся до вболівальників.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген прокоментував свою травму, через яку він залишився позафутболом на три місяці.

"Дорогі кулес, я з великою гордістю ношу кольори і футболку Барселони, хай то буде на полі або за його межами, в моменти успіху або в скрутні часи.

Сьогодні для мене особисто важкий день. У фізичному та спортивному плані я почуваюся чудово, хоча, на жаль, біль все ще не минув. Після активних обговорень з медичним штабом Барселони та зовнішніми експертами стало зрозуміло, що найшвидший і найбезпечніший спосіб повного відновлення для мене – операція на спині.

Після попередньої операції на спині я повернувся на поле через 66 днів – майже через два місяці; цього разу лікарі вважають, що в якості запобіжного заходу, щоб уникнути будь-яких ризиків, буде потрібно близько трьох місяців.

Не мати можливості підтримати команду в цей період – це дуже важко в емоційному плані. На щастя, процес реабілітації цілком терпимий, і шлях до повернення відкритий.

Я буду тримати вас в курсі свого відновлення і щиро хочу подякувати всім вам, дорогі кулес, за те, що ви завжди поруч зі мною. Не хвилюйтеся, я повернуся! Ваш Марк", — написав тер Штеген у своєму Instagram.

Раніше була інформація, що тер Штегена може підписати Манчестер Сіті.