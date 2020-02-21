Турция

Полузащитник Бешикташа Адем Льяйич не контактирует с партнерами по команде.

Руководство Бешикташа изолировало Адема Льяйича от партнеров по команде, сообщает Mediaset.

По информации источника, у игрока сильный грипп, а также высокая температура на протяжении нескольких дней.

В клубе опасаются на фоне того, в мире сейчас эпидемия коронавируса. Руководство турецкой команды беспокоится, чтобы другие футболисты не подхватили грипп.

В текущем сезоне Льяйич провел 25 матчей за Бешикташ, в которых забил четыре гола и отличился семью ассистами.

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