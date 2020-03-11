Турция

В Турции не особо бояться эпидемии.

Министр спорта Турции Мухар Касапоглу заявил о том, что на территории их государства все спортивные мероприятия будут продолжаться в соответствии с графиком.

Выступая перед журналистами, Касапоглу сказал, что правительство еще не рассматривало вопрос о введении запрета на отсутствие зрителей на стадионах.

До сих пор был подтвержден только один случай заражения коронавирусом в Турции, о чем заявил министр здравоохранения Фахретин Коджа. Об этом информирует Daily Sabah.

Ранее сообщалось, что из-за инфекции может быть остановлен чемпионат Испании.

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