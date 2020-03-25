Имя зараженного футболиста не разглашается.
Тренировка Фенербахче, photo Fenerbahce SK
25 марта 2020, 18:45
По информации пресс-службы Фенербахче, в клубе провели тесты на обнаружение вируса Covid-19.
Среди всех сотрудников, тренеров и игроком, у одного из футболистов тест показал положительный результат. Имя игрока не разглашается.
Результаты тестов были направлены в медицинские учреждения Стамбула, а сам игрок поступил на лечение.
Турция была одной из последних стран Европы, остановившая национальный чемпионат по футболу из-за пандемии коронавируса. На данный момент в стране зафиксировано 1892 случая заболевания, среди которых 44 уже были вылечены. К счастью, в Турции пока ни одного летального исхода.
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