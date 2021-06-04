Нападающий высказался о завершившемся квалификационном поединке.
Лионель Месси, getty images
04 июня 2021, 09:04
Cборная Аргентины сыграла вничью с национальной командой Чили в матче квалификации чемпионата мира 2022.
Капитан хозяев Лионель Месси высказался об игре.
"Прошло много времени с тех пор, как мы последний раз собирались вместе. Было непросто вернуться. Но мне кажется, что периодами мы показывали неплохую игру. Я доволен результатом, хоть нам и не удалось одержать победу.
Шаг за шагом мы снова должны стать сильнее. Это был особенный матч — первый без Диего Марадоны. Мы знаем, что для него значила национальная команда, и знаем, что он был с нами", — приводит слова форварда официальный Twitter сборной Аргентины.
Перед началом поединка состоялась церемония открытия статуи Диего Марадоны, в которой приняли участие игроки аргентинской команды.
Ранее сообщалось, что Барселона предложила Месси контракт на 10 лет — он может стать менеджером клуба.