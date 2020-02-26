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Коронавирус перебрался из Италии в Хорватию.

Один из хорватских поклонников Аталанты, посетивших матч 1/8 финала Лиги чемпионов своей любимой команды против Валенсии, по возвращении на родину попал в больницу, где у него был обнаружен коронавирус — сообщает RMC Sport.

На севере Италии продолжается эпидемия, из-за которой были перенесены 4 матча Серии А, в том числе и Аталанта — Сассуоло.

В следующем туре матчи, которые состоятся в "зараженных" провинциях — Ломбардии, Пьемонте, Венето, Эмилии-Романье и Апулии — пройдут без зрителей.

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