Полузащитник Шахтера Маркос Антонио поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Маркос Антонио, фото ФК Шахтер
02 августа 2020, 17:10
Шахтер продолжает подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.
В воскресенье "горняки" на очередной тренировке на базе в Святошине провели анализ игры соперника, после чего сыграли несколько вариантов двусторонок. В завершение подопечные Луиша Каштру отработали стандартные положения — сообщил официальный сайт клуба.
"Мы понимаем, насколько сложный матч нас ждет, – сказал после занятия полузащитник Маркос Антонио. – Мы долго готовились к этому дню, покажем свой лучший футбол и попробуем выйти в следующий раунд. Хорошо помню первый поединок против Вольфсбурга, когда я забил победный гол. Надеюсь, он поможет Шахтеру пройти в четвертьфинал".
Ранее сообщалось, что Маркос Антонио заинтересовал Ювентус.
Матч Шахтер — Вольфсбург состоится в среду, 5 августа, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало в 19:55.