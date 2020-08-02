Лига Европы

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Шахтер продолжает подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

В воскресенье "горняки" на очередной тренировке на базе в Святошине провели анализ игры соперника, после чего сыграли несколько вариантов двусторонок. В завершение подопечные Луиша Каштру отработали стандартные положения — сообщил официальный сайт клуба.

"Мы понимаем, насколько сложный матч нас ждет, – сказал после занятия полузащитник Маркос Антонио. – Мы долго готовились к этому дню, покажем свой лучший футбол и попробуем выйти в следующий раунд. Хорошо помню первый поединок против Вольфсбурга, когда я забил победный гол. Надеюсь, он поможет Шахтеру пройти в четвертьфинал".

Ранее сообщалось, что Маркос Антонио заинтересовал Ювентус.

Матч Шахтер — Вольфсбург состоится в среду, 5 августа, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало в 19:55.