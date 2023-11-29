Ліга конференцій

Гейн Вангазебрук поділився своїми думками перед грою з Зорею.

Головний тренер бельгійського Гента Гейн Вангазебрук прокоментував майбутній матч п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій проти луганської Зорі.

"Ми хочемо виграти групу. Вигравши групу, ми проведемо менше матчів і одразу пройдемо до 1/8 фіналу і це мотивація.

Перший матч проти Зорі був важким. Вона була добре організована і нам було дуже важко знайти виходи до чужих воріт. Ми забили, але суперник швидко зрівняв рахунок.

Зоря буде дуже вмотивована. За рахунок перемоги у них будуть хороші шанси на плей-оф, тому що в останньому турі вони приймуть Брєйдаблік, який, на мою думку, вони можуть обіграти. Нас чекає важка поїздка до Маккабі, так що все залежить від нас і ми зробимо все, щоб не ускладнювати собі життя.

Завтра подивимося, кого ми зможемо задіяти у грі. Арчі Браун поки не готовий до гри", — наводить слова Вангазебрука прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Гент — Зоря відбудеться завтра, 30 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.