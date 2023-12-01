Ліга конференцій

В. о. керманича луганського клубу висловився за підсумками матчу Ліги конференцій.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у квартеті B луганська Зоря розгромно поступилася бельгійському Генту з рахунком 1:4 та остаточно втратила шанси бодай на другу сходинку в квартеті B.

Виконувач обов'язків головного тренера Зорі Юрій Коваль поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Рахунок по грі. Команда суперника дуже добра. Клас гравців на сьогоднішній день вище, ніж футболістів Зорі.

Ми, на жаль, вже давно не маємо домашнього стадіону. В Луганську навіть на ігри Першої ліги збиралися по 20 тисяч вболівальників. Коли ми приїхали в Гент, подивилися стадіон…В мене була ностальгія по Луганську, вболівальникам, стадіону. Грати з вболівальниками це зовсім інше. Раніше були гарні матчі: з Брагою, з Феєноордом, з Манчестер Юнайтед, з Лейпцигом, Лестером, Гертою. Всі одразу й не пригадаєш. Завжди нас називали "мужиками", тому що незалежно від ситуації ми боролися до останнього.

На жаль зараз, практично всі хлопці в команді не були в Луганську. Війна змусила нас покинути дім. Були в Запоріжжі. Теж довелося поїхати. Зараз ми в Києві. Є складнощі. Але команда живе завдяки президенту, завдяки підтримці вболівальників. В цьому році ми невдало розпочали, але впевнений, що Зоря займе своє достойне місце.



Поганий початок другого тайму? Гравці не почули мене. Треба було зіграти надійно, особливо перші хвилини. Знали, що після перерви суперник підсилює тиск. Гравці хотіли зіграти за рахунок короткого пасу, що призвело до втрати мʼяча та голу. Це ключовий момент в грі. За рахунком 0:2 складно було вже тримати оборону. Для глядачів гра цікава, багато моментів. Для тренера вона інфарктна", — наводить слова Коваля пресслужба Зорі.

Дивитися відео голів та огляд матчу Гент — Зоря ви можете на Football.ua.