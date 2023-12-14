Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у рамках групи B, у якому зіграють луганська Зоря та ісландський Брєйдаблік.

Луганська Зоря та ісландський Брєйдаблік завершуватимуть для себе сезон Ліги конференцій УЄФА матчем квартету B у Любліні в рамках шостого туру.

Юрій Коваль, після нічиєї проти криворізького Кривбасу (2:2), залучив до стартового складу Джордана в центрі оборони, тоді як Мічін та Горбач зіграють у лінії атакувальних півзахисників.

Гальдор Арнасон, на тлі поразки від ізраїльського Маккабі Тель-Авів (1:2), використав із перших хвилин Інварссона на лівому фланзі захисту, тоді як Сігурдарсон виступатиме в центральному трикутнику, а Віктор Ейнарссон повернеться до правого флангу атаки.

Зоря: Сапутін — Боль, Батагов, Джордан, Снурніцин — Мишньов, Чурко — Антюх, Мічін, Горбач — Герреро.

Запасні: Жилкін, Жан Клод, Нагнойний, Алефіренко, Бугай, Венделл, Данченко.



Брєйдаблік: А. Ейнарссон — Єоман, Мумінович, Маргейрссон, Інгварссон — Гюннлейгссон, А. Сігурдарсон, Лудвікссон — В. Ейнарссон, Сванторссон, Стейндорссон.

Запасні: Брагасон, Сігурйонссон, Адальстейнссон, Йоганнесен, Ф’єльдстед, Велер, Гуннарссон, Глинссон, Крістінссон, Оррасон, Стефанссон.



Гра Зоря — Брєйдаблік почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.