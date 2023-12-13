Ліга конференцій

Наставник луганської команди поділився своїми думками перед грою з Брєйдабліком.

Виконувач обов'язків головного тренера луганської Зорі Юрій Коваль прокоментував майбутній матч групового етапу Ліги конференцій проти ісландського Брєйдабліка.

"Буде важка гра. Так, у суперника закінчився чемпіонат. Вони не грають календарні матчі. Два тижні тому зіграли в Лізі конференцій. Але до одного поєдинку завжди можна підготувати. Брєйдаблік достатньо добра команда. Сьогодні немає клубів нетехнічних чи неготових. Усюди працюють спеціалісти. Збірна Ісландії добивалася успіхів у світових турнірах. Тому, гра буде складною.

Важливо, наскільки в наших гравців вистачає ще терпіння. Є сили, є майстерність, а ось з Маккабі та Гентом не вистачало саме терпіння працювати проти м’яча, коли спочатку м’яч був у суперника, а потім треба було проводити власні атаки.

Те, що гравці мотивовані – це факт. По-перше: це престиж країни, це залікові пункти, які допомагають в підсумку рано чи пізно грати в єврокубках більшій кількості команд. По-друге: це престиж гравців. По-третє: це бонуси, які виплачуються клубу за перемогу. Сподіваюся, що ті гравці, котрі вийдуть на поле, зроблять все від себе залежне, щоб здобути перемогу.

Відпускний настрій? Професіоналізм тренера – побачити гравців, котрі вже втомилися психологічно чи фізично. Хоча, на мою думку, все в головах футболістів. Кількість матчів, котрі проводять ведучі гравці світу каже про те, що все залежить від менталітету, від бажання. Відпускний настрій повинен бути тоді, коли гравець вже взяв валізу та вийшов. Якщо немає оптимального стану в грі, значить це вже тренерські питання. Тоді треба знаходити тих гравців, котрі мотивовані", - наводить слова Коваля прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Зоря — Брєйдаблік відбудеться завтра, 14 грудня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.