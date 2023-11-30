Ліга конференцій

Єврокубкова весна знову відбудеться без участі луганського клубу.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у квартеті B луганська Зоря розгромно поступилася бельгійському Генту з рахунком 1:4 та остаточно втратила шанси бодай на другу сходинку в квартеті B та на вихід до плей-оф.

Відзначимо, що "мужики" вже вп'яте поспіль вилетіли з єврокубків на груповій стадії. Більше того, Зоря ще ніколи не виходила з групи на шляху до потрапляння в євровесну.

У сезоні-2016/17 луганський клуб посів четверте місце в Лізі Європи в одному квартеті з Манчестер Юнайтед, Фенербахче та Феєнордом.

У сезоні-2017/18 Зоря зайняла третю сходинку в Лізі Європи в одній групі з Атлетіком Більбао, Гертою та Остерсундом.

У кампанії-2020/21 "мужики" стали третіми в групі Ліги Європи, де суперниками були Брага, Лестер та АЕК Афіни.

У сезоні-2021/22 Зоря не змогла подолати груповий етап Ліги конференцій, посівши третє місце у квартеті з Ромою, ЦСКА Софія та Буде-Глімтом.

Вже цього розіграшу луганська команда не впоралася в одній групі Ліги конференцій з Гентом, Маккабі Тель-Авів та Брєйдабліком.