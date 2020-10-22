Лига Европы

Голкипер Зари поделился ожиданиями от предстоящего матча против Лестера и группового этапа в целом.

Заря в первом туре Лиги Европы сыграет против Лестера. Игра состоится в Англии на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

"Ожидается очень интересный матч. Соперник достойный – представитель АПЛ. Надеемся показать завтра хорошую игру и проверим свои качества, на что мы способны", — цитирует слова Никиты Шевченко на предматчевой пресс-конференции официальный сайт Зари.

"Все команды могут выступить на неплохом уровне и выделять слабую или сильную команду я не буду. Лестер на данный момент фаворит, что будет дальше сказать точно нельзя. Когда начнётся матч, у нас будет 90 минут, чтобы показать наш уровень и не дать сопернику лишних возможностей. Нужно дать хороший старт и показать достойную игру, постараться взять максимальные очки и тогда смотреть вперёд".

Называть конкретное задание на Лигу Европы Шевченко не стал, но заверил, что команда всегда сражается за победу.

"У нас всегда стоит ключевая задача – выходить и показывать хорошую игру, добиваться результатов в независимости от соперника. Мы выходим добывать очки и победы", — добавил Шевченко.

Представители Лестера отметили, что у Зари больший опыт игры в еврокубках.

"Опыт в таком чемпионате как Лига Европы может у нас и больше, но не забываем тот факт, что Лестер играет в таком чемпионате как АПЛ, а его уровень достаточно высок. Имеется в составе клуба достаточно сильные игроки. Каждый матч – это супер-поединок, а для нас это некий экзамен. У нас есть и молодые игроки, для которых это будут дебютные матчи. Но отчасти с тем, что у нас больше опыта в еврокубках, соглашусь", — сказал Никита.

Матч Лестер – Заря начнется сегодня в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. В это же время будет сыгран и второй матч квартета G – Брага примет АЕК.