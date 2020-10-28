Лига Европы

Хавбек Зари высказался о предстоящем поединке Лиги Европы против Браги.

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Заря сойдется в противостоянии с Брагой и попытается набрать свои первые очки после разгромного поражения от Лестера.

Полузащитник луганского клуба Владлен Юрченко поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Настроение хорошее благодаря победе в прошлом матче. Готовимся к следующей игры. Все отлично".

"Мы смотрели несколько игр Браги, хорошая команда, которая играет практически одним составом. Но в основном мы смотрим на свою игру. Нам нужно показать свои лучшие качества, свой футбол и не дать сыграть сопернику так как они хотят", — приводит слова Юрченко пресс-служба Зари.

Напомним, матч Заря — Брага состоится в четверг, 29 октября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этой встречи.