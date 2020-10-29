Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию трансляцию еврокубкового поединка между украинской и португальской командами.

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Заря проведет домашний поединок с Брагой, который пройдет в Запорожье на Славутич-Арене.

Успешно открыть еврокубковый сезон подопечным Виктора Скрипника не удалось. В первом матче луганчане в гостях уступили Лестеру со счетом 0:3, поэтому теперь они намерены реабилитироваться и набрать первые очки. Присутствие болельщиков на стадионе может помочь воплотить это в жизнь.

Напомним, матч Заря — Брага состоится в четверг, 29 октября, в 19:55 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.