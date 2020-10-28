Лига Европы

Карлуш Карвальял рассчитывает на 25 футболистов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Заря сойдется в противостоянии с Брагой и попытается набрать свои первые очки после разгромного поражения от Лестера.

Тренерский штаб португальского клуба определился со списком заявленных футболистов на предстоящий матч с командой Виктора Скрипника, в который вошли 4 голкипера, 9 защитников, 5 полузащитников и 7 нападающих.

Вашему вниманию заявка Браги на поединок с Зарей:

Вратари: Матеус, Тьягу Са, Рожерио, Хорничек.



Защитники: Зе Карлуш, Эсгайо, Франсиско Моура, Секейра, Роландо, Тормена, Давид Кармо, Рауль Силва, Бруну Виана.



Полузащитники: Аль-Мусрати, Каштру, Андре Орта, Жоау Новайш, Франсержио.



Нападающие: Нико Гайтан, Рикарду Орта, Галено, Юри Медейруш, Абель Руис, Скеттине, Паулиньо.

Напомним, матч Заря — Брага состоится в четверг, 29 октября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этой встречи, которую обслужит грузинская бригада арбитров во главе с Георгием Круашвили.