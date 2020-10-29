Лига Европы

Луганчане не реализовали ряд опасных моментов, при этом позволив сопернику забить дважды (1:2).

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы луганская Заря принимала Брагу. Подопечные Виктора Скрипника проиграли в первом матче, поэтому должны были побеждать в отчетном поединке, дабы подтвердить свои притязания на выход из группы. Но у луганчан все пошло не по сценарию уже в дебюте встречи. На четвертой минуте Паулинью опередил Вернидуба после прострела Эсгайо и отправил мяч в сетку ворот – 0:1. Уже через две минут Вернидуб мог исправить свою оплошность, пробив головой после подачи со штрафного, но его удар оказался неточным.

Хозяева перебрались на чужую половину поля большими силами. Они сразу же стали пробивать по воротам с разных дистанций, но вместо забитого гола они пропустили в свои. Силва воспользовался разрывом между линиями игроков Зари, выведя Гайтана на ударную позицию, а Николас отправил мяч под перекладину – 0:2. Забив во второй раз, гости опустились на свою половину поля, полностью сосредоточившись на обороне. Луганчане завершили еще несколько атак ударами по воротам, но они не несли никакой угрозы для Матеуса. Через некоторое время "оружейники" снова забрали мяч себе, но не торопились атаковать, довольствуясь его перекатыванием.

Подопечные Карлуша Карвальяла контролировали мяч несколько минут, после чего снова отдали инициативу Заре. В одном из эпизодов Кабаев заработал опасный штрафной, благодаря чему у Юрченко был отличный шанс забить, но Матеус легко справился с прямым ударом Владлена. Практически сразу же после этого Брага снова увела игру со своей половины поля, но предпринимала попытки угрожать воротам Василя.

Ближе к окончанию первого тайма хозяева вновь активизировались, раз за разом загружая мяч в штрафную площадь. У Юрченко было еще две возможности забить, но полузащитник не воспользовался ни одной из них. Владлен дважды не попал по воротам из выгодных позиций, упустив шансы возродить интригу.Команды отправились на перерыв при комфортном преимуществе гостей.

Сразу же после возобновления игры луганчане завладели игровым преимуществом, перебравшись на чужую половину поля. Они рассчитывали забить быстрый гол, который возродил бы интригу, однако опасных моментов у ворот Матеуса не возникало. Хозяева раз за разом загружали мяч в штрафную площадь, но это не приносило никакой пользы — защитники Браги отводили угрозу от своих ворот. Подопечные Скрипника также надеялись забить после подач со стандартов, но и они ни к чему не приводили.

В одном из эпизодов Кабаев мог сократить отставание в счете, ворвавшись в штрафную и пробив по воротам, но его удару не хватило точности. Скрипник решил усилить атаку, выпустив на поле Гладкого, который должен был помочь команде забить. Однако появление Александра в итоге едва ли помогло луганчанам. Отличная возможность отличиться была у Иванисени, но Дмитрий умудрился не попасть по воротам с двух метров.

Через несколько минут после этого Юрченко не реализовал очередной момент. Владлен слабо покатил мяч в руки Матеусу, находясь в выгодном положении. С каждой минутой давление Зари на чужую штрафную росло, но от этого больше ударов по воротам не становилось. Опасные моменты перестали возникать, все ограничивалось лишь подходами к владениям Матеуса. В завершении одной из атак Кабаев оказался на ударной позиции в штрафной площади, но Владислав замешкался с мячом, упустив возможность пробить по воротам.

Ближе к окончанию встречи гости успокоили игру, уведя ее со своей половины поля. Они даже могли забить третий гол, но Гильерме не смог протолкнуть мяч мимо Василя, оказавшись один на один с вратарей. Также угрожал хозяевам А. Орта, завершивший сольный проход ударом по воротам, но голкипер Зари с ним справился.

Подопечные Карвальяла много владели мячом в концовке поединка, умело играя на удержание победного результата. Но уйти с поля без пропущенных мячей им все же не удалось. На последней минуте поединка Иванисеня выстрелил по воротам издали, а Матеус не выручил, проспав данный эпизод — 1:2. Сразу же после этого прозвучал финальный свисток арбитра, зафиксировавший второе поражение луганчан. Они, соответственно, не набрали ни одного очка после двух сыгранных туров, отпустив Брагу и Лестер на расстояние в шесть набранных очков.

В третьем туре Заря примет АЕК, а Брага отправится в гости к Лестеру.

Заря — Брага 1:2

Голы: Иванисеня, 90+6 — Паулинью, 4, Гайтан, 11

Заря: Василь — Фаворов (Абу Ханна, 87), Вернидуб, Цвек, Хомченовский — Назарина, Иванисеня, Юрченко (Перович, 87) — Кочергин — Кабаев (Сайядманеш, 81), Лунев (Гладкий, 62)

Брага: Матеус — Есгайо (Тормена, 90+1), Виана, Силва, Карму — Моура, Каштру (Аль-Мусрати, 79), Франсержиу, Гайтан (А. Орта, 66) — Р. Орта (Медейруш, 66), Паулинью (Гильерме, 79)

Предупреждения: Кочергин, Кабаев — Карму, Франсержиу, Силва