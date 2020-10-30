Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов луганской Зари в второго тура Лиги Европы УЕФА против португальской Браги.

Поражению в ключевом поединке с точки зрения турнирной борьбы не может быть никаких оправданий. Как бы команда Скрипника не смотрелась хорошо в динамике своих атак в поединке против португальской Браги (1:2). Ничего не поменялось в стиле игры "архиепископов" со времен уже покрытых пылью противостояний с донецким Шахтером и киевским Динамо — надежда на быстрый мяч, а потом игра в обороне по схеме "10 – 1" со быстроногой "девяткой" на острие.

Вот только наши общепризнанные гранды не позволяли "оружейникам" сделать стартовый рывок, поэтому держали дальнейших ход поединка в своих руках. А "мужики" позволили, после чего сказалась повальная нереализация голевых моментов, коих было предостаточно для поединка такого уровня. Команда Скрипника проиграла Лестеру по неопытности, а с Брагой просто билась головой о португальскую стену в агонии от собственных ошибок на старте.

Football.ua оценивает игру футболистов луганской Зари в матче на стадионе Славутич Арена (по 10-балльной шкале).

Заря Луганск

Никола Василь — 5,0. Голкипер Зари сделал три сейва за поединок, согласно статистике, однако хорошо запомнился только один — в конце матча, когда Гильерме не смог переиграть Василя после прохода мимо Цвека в штрафной. Этот момент уберег луганчан от большего разрыва по счету на табло, однако стал лишь редким эпизодом, когда стражу ворот приходилось вступать в игру. В пропущенных голах найти вину боснийца не представляется возможным — уж слишком хорошими были завершающие удары сходу от соперников.

Денис Фаворов — 4,5. Активность Моуры и Гайтана в зоне правого защитника Зари полностью затмила его выступление в этой встрече. Фаворов совершил меньше всех пасов из полевых футболистов, не считая линию нападения, хотя его приглашали в команду с явным расчетом на выполнение функций активного участника розыгрышей. Посредственный матч с его стороны был и с точки зрения игры в обороне — лишь один отбор мяча в прямом контакте с соперником, хотя Брага старалась выходь в атаку исключительно с использованием флангов. Не было и перехватов, а значит, и на чужой половине активности футболисту явно не хватало.

Юрий Вернидуб — Ловро Цвек — 4,5. Центральные защитник показали абсолютное отсутствие гибкости при контратаках соперников, а также собранности на старте поединка. Два пропущенных гола пришли именно из зоны их предполагаемого действия, что предрешило дальнейший ход поединка. И пусть Вернидуб и Цвек в остальных эпизодах справлялись с соперниками в большинстве случаев (кроме голевого момента Гильерме грубых ошибок сложно вспомнить сходу), но оценка за их общие действия в матче против Браги будет основываться именно на неудачах стартового периода.

Дмитрий Хомченовский — 5,0. Получить в соперники по флангу находящегося в своей топовой форме Эсгайо — удовольствие не из приятных. Тем более, когда Браге удается уже со старта поединка наладить контригру, в которой португалец с роскошным пасом чувствует себя словно в своей тарелке. Хомченовскому было необходимо предоставить в ответ регулярные выходы на чужую половину, однако этот сценарий мог быть реализован только в случае, если бы луганчане не пропустили стартовый мяч. Случилось иначе, Эсгайо опустился в оборону, и теперь уже он встречал Хомченовского в своей зоне. Дмитрий не нашел способов его обыграть.

Дмитрий Иванисеня — 6,5. Опорный полузащитник Зари провел две пристрелки по ходу поединка с Брагой, а с третьей попытки положил в дальний угол очень даже симпатичный выстрел. К сожалению, дивидендов команде это не принесло. Соперники освободили Иванисеню от выполнения прямых обязанностей сразу после удачного для себя старта матча, поэтому у Дмитрия появилась возможность пересекать центральную линию с завидной регулярностью, а финальный отрезок матча он и вовсе, провел на подходе к чужой штрафной.

Владлен Юрченко — 4,5. Регулярными промахами в убойной ситуации полузащитник заставлял нервничать даже спокойного в большинстве эпизодов Виктора Скрипника. Если взять число непосредственных голевых моментов для Юрченко, в которых он отметился нулевой реализацией, то и в точном ударе Иванисени, как оказывается, большой надобности не было. Владлен здорово поработал в продвижении атак своей команды, но в завершающей стадии сам же и сводил на нет старания остальных партнеров.

Владислав Кочергин — 5,0. Первым по числу нанесенных ударов в сторону ворот соперников, но вторым по "убойности" ситуаций, в которых они происходили, был Кочергин. Его сумасшедшей выносливости вполне хватало для того, чтобы прессинговать оппонентов по ходу всего поединка. Собственно, Заря так и планировала играть изначально, но в этой задумке не было места двум пропущенным на старте встречи голам, поэтому Владислав часто оказывался в окружении низко располагавшихся в обороне противников, откуда выходить без потери мяча удавалось достаточно редко.

Егор Назарина — 4,0. Уже в котором матче кряду креативная составляющая полузащиты луганчан упирается в посредственную форму Назарины, который выстреливает исключительно эпизодически по ходу поединка. Хороший отрезок в его исполнении в первые полчаса: движение, пас, видение поля — все на должном уровне, но затем футболист просто пропал с радаров, продолжая играть "на статистику".

Максим Лунев — Владислав Кабаев — 4,5. Пара быстроногих форвардов была очевидным решением тренерского штаба Зари на эту игру. Брагу нет смысла пытаться испугать габаритным нападающим, на которого будут идти навесы с флангов — в португальском чемпионате так играет большинство команд, за исключением членов топ-4. Стоит сказать, что тактика изматывания тройки центральных защитников работала исправно.

Однако побочным эффектом в этой схеме стала передача роли "ударников" ниже, в полузащиту, где реализация у отдельных исполнителей хромала на обе ноги. Лунев и Кабаев лишь трижды пробили в сторону ворот на двоих — посредственный показатель, но такими были издержки их обязанностей в конкретно взятой игре.

Александр Гладкий — 4,0. Форвард появился на поле на последние полчаса игрового времени, сменив измотавшего рывками оборону соперников Лунева. Было ожидание, что Заря перейдет на исключительно фланговую игру, и станет грузить мяч в штрафную в надежде на завершение от Гладкого. Так оно и пошло поле замены, но тенденция сохранялась недолго — Александр был слишком расслабленным в завершении, поэтому мяч от него просто отскакивал. Желание было, тут нечего скрывать, и это было заметно в эпизоде с единственным голом Зари — именно Гладкий побежал вбрасывать аут на фланге как можно скорее, но в еврокубковых матчей, кроме личного "хочу", необходимо предоставить "могу".

Аллахьяр Сайядманеш, Михайло Перович, Абу Ханна — три из четырех замен Виктора Скрипника пришлись на финальные десять минут основного времени поединка, а из вышедших на поле футболистов эффективным и результативным действием отметился только Абу Ханна — автор голевой передачи на Иванисеню. На обоснованную оценку за такой временной промежуток наиграть нельзя.

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