Ураинец готов принять участие в матче.
Дмитрий Чигринский, АЕК
02 ноября 2020, 20:07
Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский сможет сыграть против луганской Зари в групповом этапе Лиги Европы. Об этом сообщает Gazzetta.gr.
По информации источника, украинец уже вернулся к тренировкам с основной командой и доступен для тренера на ближайшую игру.
Матч против Яннины в чемпионате Греции и против Лестера в Лиге Европы Чигринский пропустил из-за проблем с бицепсом.
Отметим, Заря сыграет против АЕКа пятого ноября на Славутич-Арене. Поединок состоится в 22:00