Лига Европы

Ураинец готов принять участие в матче.

Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский сможет сыграть против луганской Зари в групповом этапе Лиги Европы. Об этом сообщает Gazzetta.gr.

По информации источника, украинец уже вернулся к тренировкам с основной командой и доступен для тренера на ближайшую игру.

Матч против Яннины в чемпионате Греции и против Лестера в Лиге Европы Чигринский пропустил из-за проблем с бицепсом.

Отметим, Заря сыграет против АЕКа пятого ноября на Славутич-Арене. Поединок состоится в 22:00