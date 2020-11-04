Лига Европы

Футболист оценил перспективы клуба в предстоящей встрече.

Защитник луганской Зари Виталий Вернидуб прокомментировал предстоящий матч против греческого АЕКа в рамках третьего раунда группового этапа Лиги Европы.

"Мы очень серьезно готовимся к предстоящей игре у нас большие надежды на нее, ведь ранее мы не смогли набрать нужных нам очков в предыдущих матчах. Но надеемся завтра все поменять в другую, позитивную для нас, сторону".

"Мы разобрали последние все наши игры, сделали скрупулезный анализ. Надеемся завтра показать, то что мы сделали выводы с прошлых игр. У АЕКа есть свои нюансы в тактическом построении, командная игра, часто переходят из обороны в атаку, они немного отличаться по принципу игру от тех соперников, с которыми мы уже играли. Более детально еще мы будем сегодня вечером обсуждать перед игрой, сейчас трудно сказать".

Также, Вернидуб рассказал, за счет чего луганский клуб может прогрессировать и дальше.

"Мы от своей игры отходить не будем, у нас есть своя философия, которой мы должны придерживаться, невзирая на соперника и обстоятельства в которых мы находимся. Я считаю, наша команда может прогрессировать быстрее, если будет придерживаться той, стабильной игры. Всегда нацелены на свою игру и на свои принципы", — цитирует игрока пресс-служба Зари.

Отметим, матч Заря — АЕК состоится в четверг, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.