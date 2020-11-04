Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на еврокубковый поединок в Запорожье.

Заря сойдется в противостоянии с афинским АЕКом в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у команд приблизительно равны

Так, на потенциальную победу Зари коэффициент составляет 2,85, а вероятность успеха АЕКа оценивается показателем 2,60. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,35.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Оба тайма ТБ 1.5 гола: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,30.

Напомним, матч Заря — АЕК состоится в четверг, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.