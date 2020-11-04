Лига Европы

Джанлука Колонелло высказался о следующем матче против Зари в Лиге Европы.

Заря сойдется в противостоянии с афинским АЕКом в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы, который состоится в Запорожье на Славутич-Арене. Ассистент главного тренера греческого клуба Джанлука Колонелло поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

"Прошлое уже не имеет никакого значения сегодня. Мы учимся на поражениях в важных матчах и разбираемся, почему так произошло, хотя у нас были хорошие моменты в двух прошлых поединках. Сейчас нужно думать о завтрашней игре. Для нас это финал, и мы концентрируемся только на нем".

"Мы проделываем большой объем работы на тренировках. Один матч может быть успешным, а другой — провальным. Например, Шахтер обыграл в гостях Реал со счетом 2:3, но проиграл дома Боруссии со счетом 0:6".

"Когда у команды так много матчей, проблема заключается не только в физическом состоянии, но и в психологическом. Нужно уметь его поддерживать. В последних играх Лиги Европы у нас было много опасных моментов, но мы не смогли забить. Такое случается в футболе. Тем не менее, мы полностью готовы к Заре и надеемся только на победу", — приводит слова Колонелло официальный сайт АЕКа.

Напомним, матч Заря — АЕК состоится в четверг, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.