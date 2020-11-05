Лига Европы

Football.ua представляет вашему вниманию матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между луганской Зарей и греческим АЕКом.

В Запорожье в рамках группового раунда Лиги Европы Заря и АЕК попытаются набрать свои первые очки в этом турнире.

Заря – АЕК

Четверг, 5 октября, 22:00. Славутич Арена, Запорожье. Уильям Коллам – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Луганская Заря и АЕК в предыдущих двух турах проигрывали Лестеру и Браге. Предстоящий матч будет во многом определяющим в дальнейшей судьбе этих коллективов. Двухматчевое противостояние ответит на вопрос, какая из команд еще попытается навязать борьбу за выход из группы, а какая уже будет доигрывать группу Лиге Европы, не имея перед собой никаких турнирных задач. Интересно, что АЕК и Заря помимо того, что имеют по 0 очков в турнирной таблице, так еще и забили, и пропустили одинаковое количество голов. 5 пропущенных, 1 забитый.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции отметил, что в предстоящем матче его команда приложит все усилия, дабы добыть победу. Также наставник луганчан отметил, что его подопечным некогда расстраиваться и "посыпать голову пеплом", поскольку плотный график попросту не дает возможности долго думать о прошедших матчах.

Виталий Вернидуб накануне матча отметил, что его команда не будет отходить от привычной философии и будет продолжать играть в свой футбол, невзирая на соперника.

А вот АЕК прилетел в Запорожье без своего главного тренера. У Массимо Карреры перед вылетом поднялась температура. Коуч греческой команды по итогу не полетел со своими подопечными на игру и в ближайшее время должен сдать тест на коронавирус.

Зато в Запорожье прилетели украинские легионеры, которые выступают за АЕК – Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов. Оба имеют все шансы появится на поле.

Несмотря на то, что матч состоится в Запорожье, букмекеры все же отдают небольшое преимущество гостям. Хотя АЕК и считают небольшим фаворитом поединка, котировки на победу обеих команды практически равны. А это означает, что шансы на победу в предстоящем поединке действительно стоит расценивать как 50% на 50%. Главное, чтобы Заря не начала встречу, как против Браги. Надеемся, что луганские футболисты вынесли урок из той встречи и покажут максимальную концентрацию с первых минут матча.

Это будет первое противостояние в истории этих команд между собой.

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua