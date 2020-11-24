Команда готова отправиться в Грецию.
ФК Заря
24 ноября 2020, 20:17
Все футболисты, тренерский штаб и персонал луганской Зари сдали тесты на коронавирус перед матчем группового этапа Лиги Европы против греческого АЕКа. Об этом сообщает официальный сайт "черно-белых".
Данное тестирование прошло в лаборатории, сертифицированной УЕФА, а 24-го числа клуб получил результаты и все они оказались отрицательные.
Отметим, что 25-го ноября команда в полной боеготовности полетит в Грецию.
Поединок АЕК — Заря состоится 26-го ноября в Афинах. Начало встречи — в 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка АЕК — Заря.