Лига Европы

Команда готова отправиться в Грецию.

Все футболисты, тренерский штаб и персонал луганской Зари сдали тесты на коронавирус перед матчем группового этапа Лиги Европы против греческого АЕКа. Об этом сообщает официальный сайт "черно-белых".

Данное тестирование прошло в лаборатории, сертифицированной УЕФА, а 24-го числа клуб получил результаты и все они оказались отрицательные.

Отметим, что 25-го ноября команда в полной боеготовности полетит в Грецию.

Поединок АЕК — Заря состоится 26-го ноября в Афинах. Начало встречи — в 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка АЕК — Заря.