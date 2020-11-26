Лига Европы

Защитник Зари высказался о предстоящем матче Лиги Европы против АЕКа.

Заря отправится в гости к АЕКу в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Центральный защитник луганского клуба Жоэль Абу Ханна поделился ожиданиями от данного противостояния.

"Мы должны делать свою работу и тогда сможем говорить о выходе в следующий раунд Лиги Европы. В любом случае мы должны играть как в прошлом сезоне, но пока складывается немного по-другому".

"Нам необходимо диктовать условия на поле и не подстраиваться под соперника", — заявил Абу Ханна в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч АЕК — Заря состоится сегодня, 26-го ноября, в 19:55 по киевскому времени. Следите за событиями этого поединка вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.uа.

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