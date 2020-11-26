Лига Европы

Лидер луганского клуба пропустит предстоящий поединок Лиги Европы.

Заря проведет гостевой поединок против АЕКа в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Нападающий луганского клуба Владислав Кабаев прокомментировал потерю Дмитрия Хомченовского и Ловро Цвека, которые не сыграют в предстоящем противостоянии.

"Для нас каждый игрок важен. Тем более, что Цвек и Хомченовский постоянно играют. Хомченовский так вообще может сыграть на любой позиции. Он лидер команды как на поле, так и в раздевалке. Его будет не хватать", — заявил Кабаев в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч АЕК — Заря состоится сегодня, 26-го ноября, в 19:55 по киевскому времени. Следите за событиями этого поединка вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.uа.

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