Лига Европы

Хавбек Зари высказался о следующем матче Лиги Европы против Лестера.

Заря сойдется в домашнем противостоянии с Лестером в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Полузащитник луганского клуба Владислав Кабаев поделился ожиданиями от этого матча.

"У нас появился шанс, и мы сделаем все, чтобы им воспользоваться. Лестер — это очень хорошая команда. Брага показала, что с ними можно играть, и мы в первом тайме хорошо играли против англичан".

"Все в наших силах. Мы выиграли АЕК, обыграли Минай и у нас сейчас психологический подъем. У нас была проблема не в самой игре, а в психологии. Хотелось продолжать в том же духе", — заявил Кабаев в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Заря — Лестер состоится сегодня, 3 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция данного поединка.