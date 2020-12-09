Лига Европы

Наставник Браги высказался о следующем матче Лиги Европы против Зари.

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы луганская Заря, потерявшая шансы на выход в плей-офф турнира, отправится в гости к Браге.

Главный тренер португальского клуба Карлуш Карвальял поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Заря — очень хорошая команда, которая показала, что способна обыграть Лестер и АЕК. В чемпионате они занимают хорошую позицию. С точки зрения защиты, это более сбалансированная команда. В центре поля и в атаке эта команда также сильна".

"У Зари очень особенный стиль игры. Завтра нам придется стать единой командой, забыть о сильных сторонах соперника и изучить его слабые стороны", — приводит слова Карвальяла официальный сайт Браги.

Напомним, матч Брага — Заря состоится в четверг, десятого декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого матча вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.