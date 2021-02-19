Лига Европы

Защитник Динамо прокомментировал матч 1/16 финала Лиги Европы.

Александр Караваев считает, что ничья в Киеве станет дополнительным стимулом сыграть лучше в Брюгге.

"Когда мы вышли на поле и увидели болельщиков на трибунах, то испытали приятный эмоциональный всплеск, – цитирует защитника официальный сайт Динамо. – Хочется их поблагодарить".

"Мы забили шикарный мяч, но не удержали победу. Возможно, не хватило уверенности, ведь это был наш второй официальный матч. Игрового тонуса еще не хватает. Но до ответного поединка мы сыграем еще раз в чемпионате. На матч в Брюгге надо будет настроиться еще лучше и выложиться на 100 процентов".

"Ничья 1:1 дома — более негативный результат для нас, но в то же время это дополнительный стимул".

Ответный матч Брюгге — Динамо состоится 25 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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