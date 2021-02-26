Лига Европы

Один из лидеров центральной линии израильской команды подвел итоги противостоянию его команды против Шахтера.

Донецкий Шахтер в полной мере справился с двухматчевым противостоянием на стадии 1/16 финала Лиги Европы против израильского Маккаби Тель-Авив, обыграв соперников в обоих матчах, с общей разницей голов 3:0.

Шахтер — Маккаби Тель-Авив 1:0 Видео гола и обзор матча

Полузащитник "желтых дьяволов" Эяль Голаса в послематчевом интервью израильскому изданию Sport5 выразил мнение, что его команда могла рассчитывать на более хороший результат по итогу гостевого поединка.

"Немного обидно, ведь могли показать лучший результат, но это футбол. Когда не забиваешь, не можешь продолжать играть в этом турнире. Ужасно больно, но нужно двигаться дальше.

В первом тайме мы были намного лучше Шахтера, создали больше моментов. Играли против звездной команды, которая находится на очень высоком уровне", — с сожалением констатировал израильтянин.

Уже совсем в скором времени Шахтер, равно как и киевское Динамо, узнают своих соперников по стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в процессе процедуры жеребьевки, за которой можно будет следить на нашем сайте.