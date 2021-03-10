Лига Европы

Полузащитник Шахтера поделился ожиданиями от противостояния с Ромой с итальянскими СМИ.

Тарас Степаненко, вынужденный пропустить первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Ромы из-за травмы, вспомнил прежние встречи Шахтера с "волками" и предположил, как будут развиваться нынешние.

“Сейчас нет смысла сравнивать эту встречу и матчи в Лиге чемпионов три года назад, – цитирует Football Italia слова полузащитника Шахтера из печатной версии Corriere dello Sport. – Обстоятельства и команды изменились, к тому же Рома — совсем иная, когда не играет Джеко".

"Я ожидаю напряженный матч двух команд, которые любят и умеют играть в футбол. Думаю, у нас будет небольшое преимущество в первом матче, поскольку хозяева будут много времени уделять атакам".

"Но не думаю, что встречи с Ромой будут полностью напоминать наши встречи с Интером в Лиге чемпионов, когда из-за больших кадровых потерь мы вынуждены были в основном обороняться. Сейчас все будет по-другому".

Ранее сообщалось, что Эдин Джеко не сможет сыграть в первом матче против Шахтера из-за травмы.

Матч 1/8 финала Лиги Европы Рома — Шахтер состоится в четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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