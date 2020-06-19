Five O'Clock

Голкипер и капитан Тоттенхэма попытался найти объяснение трудностям команды в текущей кампании.

Не так много футболистов настолько же меланхоличны, как Уго Льорис. Для него вершины – нечто мимолетное, даже триумф на ЧМ-2018 в качестве капитана сборной Франции. "Не хочу сказать, что забыл об этом, но для меня этот успех остался в прошлом", — говорил Уго в феврале 2019.

Голкипер и капитан Тоттенхэма отдал свою копию Кубка мира тогдашнему тренеру "шпор" Маурисио Почеттино, который поставил ее в своем офисе. Так где же трофей теперь, когда Жозе Моуриньо сменил аргентинца во главе команды? "Не знаю, где-то в здании", — отвечает Льорис. Что, простите?

Уго склонен к самоанализу. Его всегда можно было больше цитировать, когда он говорил о неудачах. Способность анализировать ситуацию всегда при нем. Вероятно, это то, что делает Льориса таким профессионалом, которым он является. В нынешнем сезоне у 33-летнего вратаря было много неприятных моментов.

Коронавирусный кризис француз описывает как "кино, которое стало реальностью, и это немного пугает". Но и перед пандемией положение Льориса и Тоттенхэма было затруднительным. Удача, которая временами способствовала клубу, теперь его покинула, и это вылилось в шестиматчевую безвыигрышную серию. За этот время команда опустилась на восьмое место в Премьер-лиге, а также вылетела из Кубка Англии и Лиги чемпионов.

Сказались травмы – состав выглядел разбалансированным и истощенным. А Жозе Моуриньо включил режим, в котором он говорит о проблемах, проблемах и еще раз проблемах – разумеется, ни в одной из них он не виноват.

Почему нынешний сезон так тяжело дается Тоттенхэму? Льорис глубоко вздыхает. "Ух, это сложно объяснить. Я не хочу вдаваться в детали", — говорит он. Но затем он отвечает, рассказывая историю про клуб, который постоянно пытался прыгнуть выше головы и даже дошел до финала Лиги чемпионов. Поражение там от Ливерпуля стало мощным разочарованием, которое ощущалось как конец приключения, конец цикла. По крайней мере, для Маурисио Почеттино.

"Ты рискуешь, когда превышаешь свой потенциал, — говорит Уго. – В прошлом сезоне мы выдали невероятный рывок в Лиге чемпионов, но закончили кампанию на коленях. У нас не было времени, чтобы восстановиться перед началом нового сезона. А затем обстоятельства наслоились друг на друга: много травмированных, смена тренера… Сложно сохранять стабильность и всегда претендовать на вершину. Иногда бывает такое, что все оборачивается против тебя".

"Возможно, это следствие четырех лет огромных усилий, которые прикладывались для борьбы с топ-клубами и ежегодного финиша в зоне Лиги чемпионов. Нынешний сезон вышел из-под контроля. Такое случается".

Сейчас Уго настроен оптимистичнее. Перед остановкой Премьер-лиги у Тоттенхэма было четверо серьезно травмированных футболистов – Харри Кейн, Сон Хын Мин, Мусса Сиссоко и Стивен Бергвейн. Ожидалось, что они вернутся где-то в середине апреля – таким образом, сезон для них был практически окончен. Однако кампания была приостановлена из-за коронавируса, а теперь этот квартет выздоровел и готов играть. Это может сильно сыграть на руку Тоттенхэму.

"Во всех ситуациях есть победители и проигравшие, — считает Льорис. – Это то же самое, когда говоришь о командах, сражающихся за выживание. На тот момент мы все были в разных формах. Тоттенхэм тоже был не в оптимальном состоянии. Но это осталось в прошлом".

"Теперь мы более-менее готовы, и это способно сыграть огромную разницу. Нам несколько не повезло с травмами, это сильно повлияло на команду. Так что теперь нас будто ожидает новый сезон. Нужно только время и уверенность. Лучший способ стать лучше – одерживать победу за победой. Это единственное ощущение, которое поможет команде прибавить и достигнуть уровня, который мы все ждем".

Как и всегда, Харри Кейн будет ключевой фигурой для Тоттенхэма – и не только потому, что Жозе Моуриньо считает его единственной настоящей "девяткой" в команде. Будет интересно наблюдать, как он справится с последствиями разрыва подколенного сухожилия, самой серьезной травмы в его карьере, которая была получена на Новый год. Тоттенхэм начнет АПЛ без раскачки – сразу матчем против Манчестер Юнайтед в пятницу.

"Харри ощущает себя готовым, и это самое главное, — уверен Льорис. – Он прекрасно восстановился после тяжелой травмы и рвется в бой. Все знают его цели, амбиции и желание побеждать".

Льорис в этом сезоне тоже долго пробыл вне игры. Он вывихнул локоть в матче с Брайтоном в начале ноября. Это был ужасный момент, один из тех, когда все на стадионе отворачиваются в другую сторону, чтобы не видеть. В тот день, окончившийся унизительным поражением Тоттенхэма 0:3, казалось, все сломалось для "шпор". Маурисио Почеттино продержался до середины ноября, но все же был уволен из клуба.

"Я всегда на связи с Маурисио и его помощниками. Они для меня значат намного больше, чем просто бывшие тренеры, — говорит Уго. – У нас дружеские отношения, мне интересны новости о будущем Почеттино. Надеюсь ли я, что он останется в Англии? Если честно, я просто хочу, чтобы он был счастлив в месте, в котором заслуживает быть".

Льорис набрал форму за неделю раньше графика, и Жозе Моуриньо сразу бросил его в бой в игре против Норвича 22 января – хотя Пауло Гассанига и отразил пенальти в предыдущей игре с Уотфордом (0:0). Еще две игры француз пропустил в начале марта из-за проблем с пахом. Он признается, что использовал паузу, чтобы набрать форму перед завершением сезона, которое обещает быть очень напряженным.

"Шпоры" отстают на семь очков от идущего четвертым Челси и на четыре – от Манчестер Юнайтед, который расположился на пятой строчке. Этого места будет достаточно для квалификации в Лигу чемпионов, если дисквалификация Манчестер Сити из этого турнира останется в силе.

"У нас не очень хорошая позиция, — говорит Льорис. – Мы не имеем права проигрывать, и это еще важнее, когда ты встречаешься с прямыми конкурентами, такими как Манчестер Юнайтед. Мы начнем с очень важного матча, который может сыграть решающую роль в нашем будущем. В оставшихся девяти матчах многое стоит на кону. Это финальный спринт, и мы можем получить все или ничего".

"Мы не знаем, каким будет решение по Манчестер Сити. Поэтому Тоттенхэм просто хочет финишировать как можно выше. Сильный финиш поможет нам подготовиться к следующему сезону, потому что нам предстоит многое улучшить под руководством нашего нового тренера".

Дэйв Хитнер, The Guardian