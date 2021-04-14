Лига Европы

Наставник лондонского клуба рассказал о работе главного тренера накануне еврокубковой встречи.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о важности положительных результатов перед предстоящем матчем против пражской Славии в рамках ответной игры 1/4 финала Лиги Европы.

"Единственное, по чем могут судить главного тренера — это результаты. Независимо от того, хорошо вы работаете или нет, люди будут судить вас только по результатам

Внутри клуба может существовать много способов оценить тебя, но в конечном счете людям за пределами клуба важен лишь результат, какое-то выражение того, что мы движемся в верном направлении", – сказал наставник "канониров".

Ранее Артета заявлял, что победа над Шеффилдом — это идеальная подготовка к игре против Славии.

Арсенал и Славия встретятся завтра, 15-го апреля. Первый матч завершился ничьей 1:1.

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